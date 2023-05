Leicy Santos compartió con el rey de España: lució un elegante vestido que la hizo brillar

Un vestido rojo brillante, largo, manga corta, cabello recogido y maquillaje tenue: así de elegante lució Leicy Santos, la volante de la Selección Colombia, que lejos de cualquier campo de fútbol, estuvo presente este miércoles, 3 de mayo, en el Palacio Real de Madrid, invitada por el rey Felipe VI y la reina Letizia.

La jugadora del Atlético de Madrid hace parte de los invitados en la delegación de Gustavo Petro en su visita a España, donde espera fortalecer los lazos comerciales y las relaciones bilaterales entre las dos naciones.

‘Paz total’, transición energética, turismo, infraestructura y educación fueron los temas del presidente de Colombia en España en la visita, que terminará el próximo viernes, 5 de mayo.

Gustavo Petro en España - Foto: Cortesía: Presidencia de la República

La deportista estuvo en la cena de gala ofrecida por el rey Felipe VI y la reina Letizia. Dicho evento privado duró hasta la medianoche. Cabe recordar que una de las hijas del presidente colombiano es futbolista.

A la cena, también asistieron funcionarios del Gobierno colombiano y del Gobierno de España, como el presidente, Pedro Sánchez.

El Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, está acompañado de su inseparable esposa, Verónica Alcocer, que con sus trajes y acciones quiere siempre destacar la cultura colombiana.

Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid desde 2019 - Foto: Atlético de Madrid

El código de vestuario para la ocasión (dress code) exigía el uso de frac, un antiguo traje masculino de etiqueta, compuesto de un saco con solapas de raso y tres botones que no se abrochan. Este llega hasta la cintura por delante y se prolonga en dos faldones por detrás. Una prenda que se combina con un pantalón recto con galón de raso en las costuras exteriores; suele ser negro y llevarse con una camisa blanca, chaleco cruzado y pajarita.

Por su parte, la primera dama, Verónica Alcocer, respetó completamente el código de vestuario, luciendo un vestido en crepe de lana, apliques artesanales, hechos por Diana Chirimía de la tribu Embera Katío y el diseñador colombiano Andrés Otálora.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, explicó el presidente en entrevista con W Radio. Para el mandatario, el frac “tiene un símbolo tiene que ver con élites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”. Por eso, se saltó el protocolo y asistió a la gala con una ‘pinta’ formal, pero no con el tradicional frac.

El presidente Gustavo Petro junto con los reyes de España y su esposa, Verónica Alcocer. - Foto: Presidencia de la República

Leicy también dejó muy buenas impresiones con su presentación personal. Además, su felicidad fue notoria.

“Ha sido un completo honor y privilegio asistir a la cena de gala de su majestad el Rey y la Reina de España. Sin palabras lo que he vivido esta noche”, dijo en sus redes sociales.

#FÚTBOL #GENERAL Club Atl?tico de Madrid – Leicy Santos acudi? a la Feria de Servicios y Emprendimientos https://t.co/tWyMinw387 pic.twitter.com/YiduIXz5Xo — Juan Antonio Tirado (@jatirado) May 3, 2023

Además, Leicy le dio un valioso regalo a Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia. Se trata de la camiseta número ‘10′ del Atlético de Madrid.

Tras la elegancia, Leicy volverá a los cortos, los guayos y el lilimento. La colombiana se prepara para enfrentar al Levante femenino este 6 de mayo y, además, espera para estar en la lista de la Selección Colombia femenina rumbo al mundial de mayores en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto.