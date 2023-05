Novak Djokovic sorprende y habla sin tapujos: “No puedo ser amigo de Rafa Nadal”

Hace un tiempo, el mundo acudía conmovido a la despedida de Roger Federer de las competencias del deporte blanco. Ese día, que hizo titulares en todo el mundo, uno de los más emocionados (lloraba copiosamente) era el español Rafa Nadal, lo cual seguro sorprendió a aquellos que no saben que si en el juego han sido los más aguerridos competidores, fuera de allí los jugadores comparten una amistad que, dicho por el mismo Nadal, se ha ido fortaleciendo con los años, a pesar de su eterna disputa por los primeros lugares en los torneos más prestigiosos.

Pues bien, lo mismo no se puede decir de la otra estrella más rutilante del tenis, Novak Djokovic, a quien se le hace difícil separar la rivalidad en el deporte de la vida personal.

Tal cual lo ha confesado, sin tapujos, en entrevista para el diario italiano Corriere della Sera, de Milán.

En particular, se refirió a Nadal, con quien ha conformado por años el dúo en disputa por excelencia en Wimbledon, el Roland Garros y demás torneos de Grand Slam. De hecho, en esa, que es la más alta categoría del tenis profesional, tienen un cabeza a cabeza, pues ambos han ganado 22 títulos.

El serbio cree que “entre rivales no se puede ser amigos”, luego de intentos de acercamiento que resultaron fallidos.

Djokovic es actualmente el número 1 en la clasificación de la ATP, con un total de 93 títulos. - Foto: AP

“(Nadal) es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis. Al principio, incluso, llegamos a ir a cenar un par de veces. Pero la amistad con él ha sido imposible”, relató.

Pero eso tampoco significa que haya animosidad. “Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Sé que eso nos unirá para siempre, por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida. En los últimos 15 años lo he visto más a él que a mi madre”, explicó el deportista, de 35 años.

En cuanto a Federer, anotó que le ha pasado algo similar. “Es uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él”.

Nadal está en la casilla 14 de la ATP, con 92 victorias. - Foto: AP

De otro lado, parece que la fanaticada de sus eternos contrincantes no ha ayudado mucho, a juzgar por estas frases. “Cuando jugaba contra Federer o Nadal, la gente estaba en mi contra. Tuve que procesar toda esa oposición en energía. Me dije a mí mismo que nunca ganaría si no lograba transformar eso”.

Mientras que Nadal y Federer han sido personajes discretos, a pesar de su fama, Djokovic ha sido más amigo de llamar la atención por asuntos distintos al deporte.

Novak Djokovic participa actualmente en el Abierto de Italia, como se aprecia en esta foto de su partido contra el británico Cameron Norrie. - Foto: AP

En tiempos recientes, se recuerda la polémica porque se negaba a vacunarse contra la covid-19, una exigencia de Australia, por ejemplo, para entrar al país, donde se juega otro de los torneos de Grand Slam. De hecho, prefirió no competir por una nueva victoria en su palmarés, solo por no dar su brazo a torcer en esos principios, que comparte con su esposa Jelena, según informa la prensa europea.

El tenista también es conocido por su piruetas y muecas en la cancha, o porque se divierte remedando a sus compañeros de trabajo.

Actualmente es el número 1 en la clasificación de la ATP, con un total de 93 títulos, en tanto que Nadal está en la casilla 14, con 92 victorias.