Novak Djokovic sonríe ante anuncio de la Casa Blanca; podrá jugar el Abierto de Estados Unidos sin vacuna contra la covid-19

El tenista serbio Novak Djokovic podrá disputar el Abierto de Estados Unidos, que se celebrará desde el 28 de agosto hasta el domingo 10 de septiembre, después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara este martes que levanta los requisitos de vacunación a los visitantes internacionales a partir del 11 de mayo.

El anuncio de la Casa Blanca indica que desde el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra la covid-19 para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense.

“Hoy anunciamos que la administración terminará con el requerimiento de vacuna contra el covid-19 para empleados y contratistas federales, y viajeros por vía aérea al final del día 11 de mayo, el mismo día que termina la emergencia de salud pública por covid-19″, dijo en un comunicado la Casa Blanca.

Esto permitirá al número uno del mundo, que no está vacunado contra la covid-19 y que hasta ahora no había podido entrar en Estados Unidos, volver a disputar el Abierto estadounidense, último ‘Grand Slam’ de la temporada.

Novak Djokovic, de Serbia, en acción durante su partido de octavos de final contra Lorenzo Musetti. - Foto: REUTERS/Eric Gaillard

El ganador de 22 ‘Grandes’, de 35 años de edad, ya no pudo disputar el año pasado el Abierto de Australia y el US Open por su decisión de no vacunarse. Y este año solicitó un permiso especial para jugar en Indian Wells y en Miami, pero este se le denegó atendiendo a las normas impuestas por las autoridades sanitarias, que ahora anuncian que las restricciones a los no vacunados dejarán de tener vigor desde el 11 de mayo.

Así, el serbio, que ganó su último gran título en Australia en el mes de enero, podrá luchar por levantar su cuarto trofeo en el ‘Gran Slam’ estadounidense, donde ya ha vencido en tres ocasiones, en 2011, 2015 y 2018.

De momento, Novak Djokovic se alista para competir en el Abierto de Francia, torneo que es conocido como Roland Garros. Este evento deportivo se disputará entre el 22 de mayo y 11 de junio.

Novak Djokovic en el Abierto de Australia. - Foto: AP/Dita Alangkara

El cambio de la pandemia en Estados Unidos

Más de un millón de personas murieron por covid-19 en Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca indicó que la pandemia prácticamente se detuvo, lo que llevó al gobierno a levantar las restricciones que estaban vigentes cuando la enfermedad arrasaba comunidades enteras y forzaba una parálisis económica.

“Desde enero de 2021, las muertes por la covid-19 han caído en un 95 % y las hospitalizaciones cedieron cerca de 91 %. Globalmente, las muertes por covid están en sus niveles más bajos desde el comienzo de la pandemia”, señaló el comunicado.

Según la Casa Blanca, “los requerimientos de vacunas reforzaron la vacunación en todo el país, y nuestra amplia campaña de vacunación ha salvado millones de vidas”.

Llega gente para la aplicación de la vacuna contra el covid en el centro Schamburg, Illinios, Estados Unidos - Foto: AP Newsroom

Si bien la exigencia de vacuna para extranjeros a bordo de vuelos con destino a Estados Unidos era una práctica común en muchos países, la vacunación obligatoria para empleados gubernamentales en ocasiones generó un rechazo político feroz dentro del país.

Además de poner fin a las normas sobre vacunas, el presidente Joe Biden anunció en abril que declaraba oficialmente el fin de la emergencia nacional de salud, que durante más de tres años sustentó una serie de medidas gubernamentales extraordinarias.

*Con información de Europa Pres y AFP.