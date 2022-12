Qatar 2022 | Luego de la clasificación de Argentina, Lionel Messi aseguró que “ahora comienza otro Mundial”

Este miércoles 30 de noviembre, la selección de Argentina dejó las dudas en el pasado y logró confirmar su clasificación a los octavos de final y su primer lugar en el grupo, lo que le permite a la Albiceleste enfrentarse con la selección que terminó segunda en el grupo D, es decir, con la sorprendente Australia.

Luego de la trabajada clasificación a octavos de final, donde se medirá a Australia, después de ganar 2-0 a Polonia este miércoles en Doha, el capitán de Argentina, Lionel Messi, advirtió: “Ahora empieza otro Mundial”.

A la Albiceleste se le complicó el pase tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1), pero después recondujo la situación con sendos triunfos ante México y Polonia (ambos por 2-0) para acabar primera de su llave, acompañada por los europeos.

“Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy”, declaró Messi tras el partido a la televisión oficial. “El partido anterior (contra México) nos dio mucha tranquilidad y salimos a la cancha pensando en que debíamos ganar”, añadió.

Lionel Messi no marcó este miércoles y además falló un penal en los últimos minutos de la primera parte, con el marcador 0-0. “Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío”. “Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido”, añadió.

Sin embargo, el jugador del PSG mostró su acostumbrada claridad en la cancha, que sirvió para que Argentina tuviera claras opciones de gol durante todo el partido. Sobre su rival en octavos, el capitán albiceleste declaró: “El partido con Australia va a ser muy difícil. Cualquiera le gana a cualquiera, todo está muy igualado. Tenemos que preparar el partido de la mejor manera como lo hacemos siempre”.

México acabó su sueño en Qatar

La definición del grupo C en el Mundial de Qatar 2022 fue una de las más apasionantes en la historia de las citas orbitales, luego de que durante los últimos minutos Polonia y México sufrieran por tener la misma cantidad de puntos, además de goles, lo que les hacía irse al ítem de las tarjetas para que se definiera la suerte de cada uno en el torneo y si podrían pasar a los octavos de final.

Fue un partido trepidante entre las selecciones de México y de Arabia Saudita que se despidieron este miércoles del Mundial de Qatar, un adiós más duro seguramente para el ‘Tri’, que pese a imponerse por 1-2, se quedó a un gol de lograr un billete a los octavos de final que fue para Polonia.

El ‘Tri’ avisó rápidamente de sus intenciones y de su mejoría ofensiva. Vega, tras un gran pase del ‘Chucky’ Lozano, se plantó ante Al Owais, pero no pudo superar en el mano a mano al rápido guardameta saudí. Los halcones verdes supieron replicar por medio de Kanno, sobre todo con un lanzamiento de falta.

Pero a partir de ahí, el combinado de Gerardo Martino impuso su necesidad y se hizo con el control del choque, aunque le faltó más acierto y temple en los metros finales. Orbelín Pineda, una de las novedades, tuvo las dos mejores opciones, mientras que los de Hervé Renard sufrieron y sin ni siquiera salir a la contra.

Todo cambió tras el paso por los vestuarios y en los dos partidos llegaron los goles. Argentina marcó en el 46 y casi al instante México entró de lleno en la pelea por estar en los octavos. Henry Martin remachó a la red una prolongación de espuela de César Montes.

Poco después, Luis Chávez firmaba uno de los goles de este Mundial, con un sensacional lanzamiento de falta con la zurda ante el que Al Owais no pudo hacer nada y que prácticamente enterraba las opciones saudíes y aumentaba las del ‘Tri’, que se lanzó con todo a por el tercero que le permitiese superar a Polonia, que encajaba también el segundo.

La selección mexicana desató un huracán de juego y rozó en varias ocasiones el 3-0 que evitase entonces que fuese eliminado por el mejor ‘juego limpio’ de Polonia. El ‘Chucky’, Martin, otra gran falta de Chávez, con mejor respuesta de Al Owais, Pineda y una muy clara de Raúl Jiménez, última ‘bala’ de Martino, no encontraron la portería.

El drama y la tensión empezaron a atenazar las piernas de México porque el tiempo comenzaba a ir ya muy rápido y en su contra. Arabia Saudí no oponía demasiada resistencia y dejaba espacios. Lozano, en otra falta, y una internada de Kevin Álvarez, que no encontró rematador, fueron sus mejores opciones antes del jarro de agua fría del gol de Al Dawsari en el minuto 95 ante el que no pudo reaccionar.

*Con información de la AFP.