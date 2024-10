Ricardo Gareca explotó contra periodistas de Chile: “No puedo debatir con ustedes”

Este jueves 10 de octubre, la selección de Chile se enfrentará con Brasil por la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la Fifa del año 2026 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Y antes de este duelo, Ricardo Gareca, técnico de Chile, explotó en rueda de prensa contra los periodistas de este mismo país. Las palabras del estratega se debieron por las críticas a su lista de convocados.

“En el fútbol no me molesta nada porque me dedico a esto. Conozco el termómetro del fútbol. Nada me disgusta. Elevo el tono porque me pongo más enfático, no lo hago porque estoy molesto. Todos opinan de fútbol. La situación en la que estamos no me gusta, quiero revertir esto, pero no es que esté enojado con ustedes, ni con las opiniones. Con total honestidad le digo: ustedes no son técnicos; yo sí, me dedico a esto”, manifestó sin rodeos.

Ricardo Gareca también hizo referencia en la conferencia de prensa a una situación que tuvo que vivir con el experimentado jugador Charles Aránguiz, quien en la actualidad milita en la Universidad de Chile.

Ricardo Gareca a los periodistas que critican a la Selección de Chile:



“Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a esto… no saben lo que es ser técnico.



Pueden opinar, y yo respeto esa opinión, pero nunca van a poder saber desde este lugar, porque no son… pic.twitter.com/6GHUcUFKHg — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 9, 2024

“Me tocó vivir una situación, no es una crítica, son cosas que uno tiene que respetar. Simplemente hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo. Me llamó la atención, pero no tengo nada personal con él. Es su decisión, no quiero ahondar más detalles”, expresó.

“Con todos los jugadores con los que yo he hablado, inclusive Vidal, tuve la claridad absoluta de decirles que no acostumbro a asegurar continuidad, a comprometerme a que van a jugar, ni a prometer que van a ser citados. Todos con unanimidad me dijeron que les interesa seguir jugando con la selección. Sé que Vidal no está de acuerdo en muchas cosas, pero no he escuchado otras críticas de otros muchachos. No quiero entrar en polémicas: no me molesta estar cuestionado”, agregó sobre las críticas de Arturo Vidal.

El experimentado director técnico argentino, además, habló sobre el cariño, más allá de las múltiples críticas, que recibe siendo el actual entrenador de la selección de Chile. Aseguró que quiere terminar el proceso.

“La verdad es que acá me tratan muy bien. Más allá de las críticas, el trato que vamos recibiendo de parte de dirigencia, del departamento médico, de los utileros y de la gente es bueno. Me siento respetado, me facilitan todo. Lo único que anhelo es poder terminar el proceso. No existe una selección más golpeada que nosotros con las bajas desde que estoy acá, pero estamos en la condición de representar bien al país. Confío en que van a estar a la altura de las circunstancias”, sentenció en la rueda de prensa Gareca.