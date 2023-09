Técnico de España se echa para atrás: pidió perdón públicamente y le quitó su apoyo a Luis Rubiales

El director técnico de la selección española masculina, Luis de la Fuente, pidió este viernes “perdón” por su modo de actuar durante la pasada asamblea de la RFEF y reconoció que las críticas que ha recibido “son totalmente merecidas”, pero que no debe de “dimitir” por ellas, asegurando que se vio “desbordado” por lo sucedido.

“Ante la repercusión social, mediática y política de mis aplausos en la asamblea, quiero explicar la situación vivida. He recibido críticas por ello y ¿saben lo que pienso? Que son totalmente merecidas. Lo lamento y pido perdón por ellas”, aseguró De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico consideró los hechos vividos el pasado viernes como “injustificables”. “Acudí a la asamblea, convencido, igual que la mayoría que nos encontrábamos, de vivir un acto protocolario de despedida del presidente, pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado”, aseveró.

Luis Rubiales en su discurso en la asamblea extraordinaria de la RFEF. | Foto: REUTERS

“Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar en la vida, siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años en el fútbol, los últimos once en la RFEF, siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que pasó tras la final del Mundial, y ni Jenni (Hermoso) ni el resto de compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Me gustaría pasar página y volver a hablar de fútbol”, zanjó el seleccionador.

“Yo creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón, cometí un error humano, que es inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiese volver atrás, no volvería a ese acto. No me siento cómodo que se cuestionen valores y principios que tengo tremendamente interiorizados y que no son cuestionables y eso me genera inquietud y tensión”, explicó, respetando la opinión al respecto de Yolanda Díaz, ministra en funciones de Trabajo y Economía Social.

La conferencia de presentación de la convocatoria terminó siendo un nuevo debate sobre la actitud del presidente. “No, no me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero llegué a la Asamblea pensando que iba a ser una división y entramos en ‘shock’ cuando vimos que no era así. No creo que sea una traición, pero desde luego pensé que la Asamblea iba a ir por otro lado y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente y para mí no fue fácil de digerir. Fue una situación que me superó”, argumentó De la Fuente.

Luis de la Fuente llegando a la sala de conferencias este viernes. | Foto: AFP

Este no quiso justificar “nada” porque lo que hizo fue “injustificable”. “No quiero hablar del resto de las personas, pero yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones y en ese contexto. Cuando uno luego ya posteriormente reflexiona y se ve en las cámaras, no me reconozco y realmente es cuando uno hace ese análisis en esa otra perspectiva”, comentó el seleccionador.

El de Haro remarcó que no es “juez” al ser preguntado por la posible sanción a Luis Rubiales. “Dejemos a los organismos pertinentes que resuelvan y cuando tomen una decisión será el momento de valorar, yo no estoy para juzgar a nadie”, zanjó al respecto.

De la Fuente apeló a una “situación de presión” y en la que se sintió “incómodo” para defenderse de su comportamiento del pasado viernes y de su ‘tardanza’ en emitir su comunicado. “No me había pasado, nunca había estado en una situación de ese estrés emocional. No tengo los recursos literarios que tenéis vosotros (los periodistas), soy entrenador y necesito tiempo para reflexionar, ver las cosas en perspectiva y reunirme con mis compañeros del cuerpo técnico”, detalló.

El técnico demandó “entender el contexto y la situación” e insistió en que se vio “desbordado”. “Claro que me preocupa mi puesto, pero estoy acostumbrado que se me cuestione o cese por muchos motivos, pero el claro son los resultados. Pido una y mil veces perdón, fue un error humano en situación de máxima tensión y máxima presión. No me voy a fustigar, cuento mi verdad”, recalcó. “Este es mi espacio, es dónde me siento cómodo y es dónde debía de dar explicaciones. Mi perdón es sincero”, agregó.

Luis de la Fuente llegando a la sala de conferencias este viernes. | Foto: AFP