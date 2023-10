Técnico de la selección de España explota por caso Luis Rubiales: se lavó las manos y avisó lo que hará

Luis de la Fuente, sobre el 'Caso Rubiales'. 💬 "Iré el día que tengo citación, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a mi casa tan feliz". pic.twitter.com/oMBbr1dtNs

En este sentido, y ante la cantidad de noticias que rodean a este juicio, el entrenador confesó que se aísla “viendo todo el día fútbol y pensando única y exclusivamente en fútbol”. “No soy ajeno a la realidad, pero las situaciones que no puedo controlar me ocupan menos, las miro, las leo y las aparto si no me pueden afectar”, zanjó el seleccionador, lavándose las manos de lo que ha venido ocurriendo con la explosión del caso Rubiales - Hermoso.