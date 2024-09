Técnico del Rayo Vallecano no se guardó nada y habló de la suplencia de James Rodríguez: “Se puede lesionar”

En el más reciente encuentro contra Girona, James estuvo en el banco todo el juego, no vio ni un solo minuto pese a que se sabe de sus condiciones y que es un futbolista diferencial, lo que ha desatado muchas especulaciones. En la rueda de prensa previa a lo que será la disputa contra Leganés, Pérez volvió a ser cuestionado sobre este tema y no se guardó nada.

“Realmente no sufro con esto, entiendo vuestro trabajo y soy empático con ello y con lo que genera James. Luego tengo la fortuna, o no, de no vivir en un mundo virtual. Me llegan cosas, uno tiene familia, hijos y te va llegando de la manera en la que no quieres que te llegue, porque no perteneces a ese mundo para poder obviar cosas”, mencionó.