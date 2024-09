Estas son las razones por las cuales James Rodríguez sigue sin ser titular en el Rayo Vallecano

“Es un jugador con gran jerarquía en el mundo del fútbol, y nos toca ahora aprovecharlo, sacarle el mayor rendimiento. Es importante que un club como el Rayo interese a jugadores con esa trayectoria. Ahora me toca a mí, como guía, intentar que él se encuentre cómodo y sacar el mayor rendimiento”, dijo Iñigo Pérez, técnico del equipo de Vallecas, apenas se conoció la contratación del cafetero.

El entrenador del Rayo ha insistido, en las últimas ruedas de prensa, que hay que tener un poco de paciencia con el tema de James. Pérez enfatizó que el mediocampista colombiano arribó a Vallecas con un largo periodo de inactividad a nivel de clubes, además de no haber hecho pretemporada.

“James llega oxidado”

“James llegó oxidado y no tiene el ritmo competitivo óptimo para jugar un partido entero con el Rayo. Está en un equipo que basa su éxito en el sacrificio y el esfuerzo colectivo. A la estrella colombiana todavía no le alcanza el físico que exige el juego del equipo y tiene compañeros con más fuerza, velocidad e intensidad”, indicó inicialmente.

Frente a este análisis, Carlos Antonio Vélez aseguró que es un poco exagerado decir que el colombiano está “oxidado”. No obstante, señaló en SEMANA que está “completamente” de acuerdo con el razonamiento que se plantea, reiterando que en el fútbol moderno no alcanza solo con ser bueno técnicamente, sino que hay que marcar y correr más.

El reconocido periodista, de igual manera, expresó que el haber venido a la selección Colombia durante la fecha Fifa de septiembre, en la que jugó algunos minutos contra Perú y fue la figura ante Argentina, afectó su puesta a punto con el club de Madrid, sobre todo, después de no haber tenido una pretemporada oficial. “Comparto completamente este razonamiento. Me parece duro lo de oxidado, pero en el fondo es cierto. Sin duda alguna, el no quedarse afectó. Sin pretemporada, debió priorizar a su equipo, si de verdad quiere ser titular. ¡Fácil!”, sentenció Vélez.