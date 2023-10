Video: Luis Díaz falló otro gol increíble con el Liverpool y agudizó su preocupante racha

El volante húngaro analizó todas las opciones y eligió al colombiano como el encargado de finalizar, aunque no contaba con que Young recompondría el camino para atravesar la pierna justo cuando Lucho se disponía a rematar cruzado.

Klopp aplaude a los suyos

“Un juego difícil. Incluso antes del pitido inicial no sabía al 100 por ciento cómo estaríamos preparados para ello”, señaló el alemán en rueda de prensa.

“Lo realmente importante hoy fue que no nos frustráramos en la segunda mitad por no haber marcado ya. Y pienso que lo hicimos muy bien, vi que estábamos listos para jugar hasta el pitido final, intentarlo y luego marcamos el primer gol ”, dijo.

Después de dos partidos consecutivos sin ganar, este triunfo en el clásico viene perfecto para recuperar la confianza. “Dos semanas después de Brighton, los jugadores venían de todas partes del mundo, eso no tiene sentido. Estoy muy contento con la actuación, de verdad. Me gustó. Y no pienso nada diferente, salimos adelante sin ningún tipo de queja, superimportante. Entonces, todo bien”, sentenció.