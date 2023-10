Klopp se sinceró sobre Luis Díaz y sembró serias dudas para el próximo partido de Liverpool

El estratega alemán teme, por ejemplo, que no puedan dar su 100 % y se arriesguen a alguna lesión por sobrecarga. “No es un problema quién puede jugar dónde, es sólo que tenemos que asegurarnos de encontrar los jugadores adecuados que sean capaces de soportar la intensidad de ese juego, porque obviamente Everton entrenó con casi un equipo completo, obviamente no todos, pero ellos tenían a la mayoría de los jugadores juntos” , explicó.

En ese orden de ideas, Alexis Mac Allister, Darwin Núñez y Luis Díaz cederían su puesto para los que no tuvieron competencia internacional o simplemente sus viajes fueron mucho menos tormentosos.

Liverpool intentó corregir los tiempos haciendo alianza con otros clubes que tenían jugadores en Sudamérica, como es el caso de Manchester City o Chelsea. “La primera vez no funcionó debido a una falta de comunicación con otros clubes. Reservamos vuelos, mejores vuelos, los reunimos a todos, los recogimos dondequiera que jugaran para que no tuvieran que tomar los vuelos comerciales de aquí para allá, lo cual obviamente es bastante agotador ”, reveló.

El problema es que eso devenga unos costos que el Liverpool no puede acarrear solo. “Lo que podemos hacer, siempre lo intentamos hacer. La primera vez no funcionó porque es bastante caro, no puedes pagar todo esto solo por los aviones todo el tiempo, así que normalmente lo compartimos con otros clubes y esta vez funcionó bastante bien”, dijo.