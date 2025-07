Favorito se retiraría del Tour de Francia: advierten posible sacudón en la clasificación general

Tadej Pogačar alargó su ventaja en la cima de la clasificación general y se acerca a un nuevo título en el Tour de Francia 2025.

Salvo una sorpresa mayúscula, el esloveno debería quedarse con la camiseta amarilla hasta París.

Para el resto de favoritos, la batalla será por un puesto en el podio. Jonas Vingegaard luce fuerte para quedarse con el segundo lugar, mientras que en el tercer cajón sí hay serias dudas.

Remco Evenepoel flaqueó en la subida a Hautacam el pasado jueves y el viernes volvió a fallar en una etapa que parecía diseñada para él.

Lo curioso es que Vingegaard lo dobló en la cronoescalada, algo que nunca le había pasado en toda su carrera como especialista de la contrarreloj y actual campeón del mundo en esa modalidad.

El momento del día: Vingegaard doblega a Evenepoel antes de la meta (había largado 2 min detrás) y establece el mejor tiempo parcial, que luego sería superado por Pogacar. #ElTourxRCN pic.twitter.com/KZZPj0phiX — Mario Sabato (@mario_sabato) July 18, 2025

Evenepoel, en riesgo de retirada

Aunque el corredor belga logró defender su puesto en la clasificación general, solo tiene seis segundos de renta sobre el alemán Florian Lipowitz.

Viendo sus últimas actuaciones decepcionantes, es muy probable que Evenepoel pierda el lugar en el podio y siga cayendo dramáticamente en el Tour.

Algunos son más radicales y advierten que el líder del Soudal-Quickstep podría retirarse en cualquier momento.

“No me sorprendería que Remco abandonara el Tour. Se le veía muy desanimado al final. Es duro estar en el Tour cuando no te queda nada por lo que luchar. Claro, todavía tiene ese puesto en el podio, pero ¿cuánta fuerza le queda? Si no le funcionan las piernas, no le funcionan", declaró el exciclista británico Bradley Wiggins.

Dichas declaraciones las dio en un podcast junto a Lance Armstrong, quien también ve complicado el panorama para Evenepoel. “Jonas logró pasar a Remco, el campeón olímpico de crono, por lo que se sentirá mejor. Para el belga, las luces se le están apagando rápidamente en este Tour de Francia, está teniendo que ser muy desmolarizador, siempre ves cuando te van a coger y no creo que él pudiera esperarse que eso sucediera“, opinó.

Tour de Francia 2025 — Tabla general

¿Qué dice Remco?

Lo cierto es que Remco Evenepoel aceptó el mal momento que atraviesa y señaló que en este momento no quiere pensar en la batalla por el podio sino en la recuperación de sus fuerzas.

El belga le restó importancia a ser doblado por Vingegaard en la etapa 13. “Creo que ya me sentía bastante mal antes de eso; con el ritmo al que iba, era normal que me adelantara. Fue un día realmente malo y una actuación pésima para mí, y para todos los demás en este momento, me da igual“, señaló.

“Ni idea. Espero que no haya una explicación: que solo sea por unos días como este. Mi salida fue bastante buena, pero después de cinco minutos en la subida, me sentí fatal y no pude seguir presionando y tuve una actuación muy mala“, completó.