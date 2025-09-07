Reportan lío de Fabio Parra con la justicia de Colombia: cargos en su contra fueron revelados

Fabio Parra es una vieja gloria del ciclismo nacional, quien es recordado por sus participaciones de gran nivel en Europa.

Entre las actuaciones que más se recuerdan del nacido en Sogamoso está el segundo lugar en Vuelta a España y tercero en Tour de Francia.

Por su gran experiencia en el deporte del país, el departamento de Boyacá hace un tiempo le dio el cargo de gerente de Indeportes.

Ahora, y tras un tiempo de la salida de Parra del cargo, se han conocido supuestas irregularidades ocurridas mientras estuvo allí.

Fue la Procuraduría General de la Nación la que reportó haber impuesto “cargos al exgerente de Indeportes de Boyacá por presuntas irregularidades en contrato de mejoramiento de piscina de la Villa Olímpica”.

En el reporte que dio a conocer la entidad en su portal web, amplió el caso por el que deberá responder Parra:

“La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgerente del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, Indeportes, Fabio Enrique Parra Pinto (2019 - 2021), por presuntas irregularidades contractuales en un proceso de interventoría para el mejoramiento de la piscina de la Villa Olímpica, las cuales impidieron la pluralidad de postulaciones y la justa competencia.

“La Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá encontró que, al parecer, en el proceso contractual se establecieron requisitos habilitantes restrictivos de participación, relacionados con la experiencia general y específica, exigida a los posibles proponentes”.

Esto es, que pudo existir un beneficio de unos sobre otros a la hora de dar el contrato.

Agrega que, “con su posible actuación, los cuatro disciplinables habrían quebrantado los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad, por lo que de manera provisional calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

Será cuestión de tiempo saber el curso que tome esta investigación preliminar en contra de Parra.