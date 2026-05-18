Águilas Doradas Rionegro vs Pereira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Colombia

El cotejo entre Águilas Doradas Rionegro y Pereira, por la fecha 4 del grupo D de la Copa Colombia, se jugará el próximo jueves 21 de mayo, a partir de las 15:30 horas, en el estadio Cincuentenario.

Así llegan Águilas Doradas Rionegro y Pereira

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Águilas Doradas Rionegro en partidos de la Copa Colombia

Águilas Doradas Rionegro logró un triunfo por 4-1 ante Independiente Yumbo.

Últimos resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

Pereira llega con ventaja tras derrotar a Real Cundinamarca con un marcador 1 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase 3 del torneo Colombia - Copa Betplay 2022, y fue Águilas Doradas Rionegro quien ganó 1 a 2.

Horario Águilas Doradas Rionegro y Pereira, según país