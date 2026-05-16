Always Ready vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

El próximo martes 19 de mayo, a partir de las 19:00 horas, Mirassol visita a Always Ready en Gigante del Norte, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores.

Así llegan Always Ready y Mirassol

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready ganó su último duelo ante Lanús por 4 a 0.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol viene de vencer a Liga de Quito en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 5 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Mirassol se quedó con la victoria por 2 a 0.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo G. Mirassol acumula 9 puntos y 5 goles, mientras que Always Ready necesita remontar posiciones para salir de la última posición, con 3 unidades y 4 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será José Burgos.

Próximo partido de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximo partido de Mirassol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Always Ready y Mirassol, según país