Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Always Ready vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

En la previa de Always Ready vs Mirassol, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 19 de mayo desde las 19:00 horas en Gigante del Norte. El árbitro designado será José Burgos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

16 de mayo de 2026 a las 2:15 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 19 de mayo, a partir de las 19:00 horas, Mirassol visita a Always Ready en Gigante del Norte, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores.

Así llegan Always Ready y Mirassol

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready ganó su último duelo ante Lanús por 4 a 0.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol viene de vencer a Liga de Quito en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 5 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Mirassol se quedó con la victoria por 2 a 0.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo G. Mirassol acumula 9 puntos y 5 goles, mientras que Always Ready necesita remontar posiciones para salir de la última posición, con 3 unidades y 4 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será José Burgos.

Próximo partido de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximo partido de Mirassol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Always Ready y Mirassol, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas