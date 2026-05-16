América de Cali vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Sudamericana

A partir de las 21:00 horas el próximo martes 19 de mayo, Tigre visita a América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Copa Sudamericana.

Así llegan América de Cali y Tigre

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

América de Cali ganó el encuentro previo ante Alianza Atlético por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Tigre y Macará, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Tigre se impuso por 2 a 0.

Los Diablos Rojos se ubican en la segunda posición y buscan ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El Matador tiene que ganar para subir de posiciones al estar en tercer puesto y tener 5 puntos.

Bruno Arleu de Araujo es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximo partido de América de Cali en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximo partido de Tigre en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario América de Cali y Tigre, según país