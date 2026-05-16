Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca recibirá a Deportivo Recoleta, en el marco de la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana, el próximo martes 19 de mayo a partir de las 21:00 horas, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.

Así llegan Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca sacó un empate por 0 en su visita a San Lorenzo. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Santos. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. D. Cuenca se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. D. Recoleta tiene que recuperar terreno: se ubica en el tercer puesto y tiene 4 puntos.

Roberto Pérez Gutiérrez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximo partido de Deportivo Cuenca en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximo partido de Deportivo Recoleta en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 6: vs San Lorenzo: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta, según país