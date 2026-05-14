Athletic Bilbao vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga se jugará el próximo domingo 17 de mayo a las 12:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Celta

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Espanyol. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de caer en su estadio ante Levante por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Celta resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 11 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 6 Celta 50 36 13 11 12 4 9 Athletic Bilbao 44 36 13 5 18 -13

Próximo partido de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 38: vs Real Madrid: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximo partido de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 38: vs Sevilla: 23 de mayo - 14:00 horas

Horario Athletic Bilbao y Celta, según país