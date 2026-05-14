Athletic Bilbao vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga se jugará el próximo domingo 17 de mayo a las 12:00 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Celta
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Espanyol. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta viene de caer en su estadio ante Levante por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Celta resultó vencedor por 2 a 0.
El local está en el noveno puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 11 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|6
|Celta
|50
|36
|13
|11
|12
|4
|9
|Athletic Bilbao
|44
|36
|13
|5
|18
|-13
Próximo partido de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 38: vs Real Madrid: 23 de mayo - 14:00 horas
Próximo partido de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 38: vs Sevilla: 23 de mayo - 14:00 horas
Horario Athletic Bilbao y Celta, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas