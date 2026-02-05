Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Levante y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo domingo 8 de febrero desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Liga.
Así llegan Athletic Bilbao y Levante
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao igualó 1-1 frente a Real Sociedad. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 6 a favor.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante igualó 0-0 ante Atlético de Madrid en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 5 en contra.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se llevó la victoria por 0 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|11
|Athletic Bilbao
|25
|22
|7
|4
|11
|-10
|19
|Levante
|18
|21
|4
|6
|11
|-10
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Real Oviedo: 15 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 25: vs Elche: 20 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Valencia: 15 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 25: vs Barcelona: 22 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 26: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas