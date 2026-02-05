Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Levante, que se jugará el domingo 8 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio la Catedral.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de febrero de 2026, 1:49 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Levante y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo domingo 8 de febrero desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Levante

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao igualó 1-1 frente a Real Sociedad. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante igualó 0-0 ante Atlético de Madrid en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

Fútbol

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
11Athletic Bilbao25227411-10
19Levante18214611-10

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Real Oviedo: 15 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 25: vs Elche: 20 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Valencia: 15 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 25: vs Barcelona: 22 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 26: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Más de Fútbol

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Lecce vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Bologna vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Noticias Destacadas