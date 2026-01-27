Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

En la previa de Atlético FC vs Barranquilla FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 30 de enero desde las 15:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

27 de enero de 2026, 2:24 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 30 de enero, a partir de las 15:00 horas, Barranquilla FC visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Barranquilla FC

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC viene de empatar ante Independiente Yumbo por 1-1.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Orsomarso.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 1 punto (1 PE), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
6Atlético FC110100
12Barranquilla FC01001-1

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Real Santander: 3 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Inter de Palmira: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Patriotas FC: 3 de febrero - 19:45 horas
  • Fecha 4: vs Real Santander: 8 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas

Horario Atlético FC y Barranquilla FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

