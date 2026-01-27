Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

El próximo viernes 30 de enero, a partir de las 15:00 horas, Barranquilla FC visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Barranquilla FC

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC viene de empatar ante Independiente Yumbo por 1-1.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Orsomarso.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 1 punto (1 PE), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 3 1 1 0 0 2 2 Envigado 3 1 1 0 0 2 3 Orsomarso 3 1 1 0 0 1 6 Atlético FC 1 1 0 1 0 0 12 Barranquilla FC 0 1 0 0 1 -1

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Real Santander: 3 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Inter de Palmira: 9 de febrero - 15:00 horas

Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas

Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Patriotas FC: 3 de febrero - 19:45 horas

Fecha 4: vs Real Santander: 8 de febrero - 17:00 horas

Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas

Horario Atlético FC y Barranquilla FC, según país