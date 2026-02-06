Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Por la fecha 4 de la Primera B, Inter de Palmira y Atlético FC se enfrentan el lunes 9 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y Inter de Palmira

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC terminó con un empate en 1 frente a Real Santander en la pasada jornada. En las 2 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Quindío.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 5 Inter de Palmira 6 3 2 0 1 2 11 Atlético FC 2 3 0 2 1 -2

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas

Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas

Horario Atlético FC e Inter de Palmira, según país