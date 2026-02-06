Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Atlético FC y Inter de Palmira se miden en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el lunes 9 de febrero a las 15:00 horas.

6 de febrero de 2026, 3:29 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 de la Primera B, Inter de Palmira y Atlético FC se enfrentan el lunes 9 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y Inter de Palmira

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC terminó con un empate en 1 frente a Real Santander en la pasada jornada. En las 2 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Quindío.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío933005
2Real Cartagena732102
3Envigado622004
5Inter de Palmira632012
11Atlético FC23021-2

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Real Cartagena: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas

Horario Atlético FC e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

