Fútbol - España - Primera División
Betis vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga
Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Girona, que se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 10:15 horas en el estadio Benito Villamarín.
Girona y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 23 de noviembre desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga.
Así llegan Betis y Girona
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis igualó 1-1 frente a Valencia. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 8 a favor.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de un triunfo 1 a 0 frente a Alavés. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 8 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se llevó la victoria por 1 a 3.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 4 PE - 6 PP).
El enfrentamiento más esperado por Betis será en la próxima jornada, cuando juegue el Derbi de Sevilla con Sevilla. El encuentro se disputará el 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y comenzará a las 10:15 horas.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|1
|16
|2
|Barcelona
|28
|12
|9
|1
|2
|17
|3
|Villarreal
|26
|12
|8
|2
|2
|14
|5
|Betis
|20
|12
|5
|5
|2
|6
|18
|Girona
|10
|12
|2
|4
|6
|-13
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas