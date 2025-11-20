Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Betis vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Girona, que se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 10:15 horas en el estadio Benito Villamarín.

DataFactory .

20 de noviembre de 2025, 2:00 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Girona y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 23 de noviembre desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Así llegan Betis y Girona

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó 1-1 frente a Valencia. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de un triunfo 1 a 0 frente a Alavés. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 8 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se llevó la victoria por 1 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 4 PE - 6 PP).

El enfrentamiento más esperado por Betis será en la próxima jornada, cuando juegue el Derbi de Sevilla con Sevilla. El encuentro se disputará el 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y comenzará a las 10:15 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
5Betis20125526
18Girona1012246-13

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

