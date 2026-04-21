Betis vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Real Madrid y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo viernes 24 de abril desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Liga.

Así llegan Betis y Real Madrid

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó - frente a Girona. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 derrota y 3 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 3 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid igualó - ante Alavés en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se llevó la victoria por 5 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 46 puntos (11 PG - 13 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 70 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (22 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 5 Betis 46 31 11 13 7 7

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Real Oviedo: 3 de mayo - 11:30 horas

Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Betis: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Espanyol: 3 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Real Madrid, según país