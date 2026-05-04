Blooming vs RB Bragantino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo H de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Blooming y RB Bragantino, por la fecha 4 del grupo H de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 19:30 horas, en el Tahuichi.

Así llegan Blooming y RB Bragantino

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana

Blooming quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Carabobo por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 1 partido perdido, con 6 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

RB Bragantino viene de caer derrotado 0 a 1 ante River Plate. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y fue RB Bragantino quien ganó 3 a 2.

Los dos equipos necesitan urgentemente empezar a sumar para alejarse de la zona roja y recuperar terreno en el torneo. Blooming es el colista del grupo y llega con 1 unidad. RB Bragantino se ubica en penúltimo lugar y tiene 3 puntos.

Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Blooming en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo H - Fecha 5: vs Carabobo: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de RB Bragantino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Blooming y RB Bragantino, según país