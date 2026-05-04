Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores

A partir de las 17:00 horas el próximo jueves 7 de mayo, Liga de Quito visita a Mirassol en Municipal Jose Maria de Campos Maia, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores.

Así llegan Mirassol y Liga de Quito

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol ganó el encuentro previo ante Always Ready por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 victoria, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito cayó derrotado 0 a 1 ante Lanús.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Liga de Quito se impuso por 2 a 0.

LDU Quito lidera el Grupo G en esta competencia con 3 goles y 6 puntos, mientras que Mirassol se sitúa en tercera posición y sumó 6 y anotó 3 tantos.

Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Mirassol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Liga de Quito en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Mirassol y Liga de Quito, según país