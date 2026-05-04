O'Higgins vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Sudamericana

O'Higgins recibe el próximo jueves 7 de mayo a São Paulo por la fecha 4 del grupo C de la Copa Sudamericana, a partir de las 17:00 horas en el estadio el Teniente.
Así llegan O'Higgins y São Paulo
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Sudamericana
O'Higgins sacó un triunfo frente a Boston River, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 4 a favor.
Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
En la fecha anterior, São Paulo logró empatar 0-0 ante Millonarios..
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y São Paulo fue el ganador por 2 a 0.
Con 7 puntos y 3 goles, São Paulo encabeza el Grupo C, mientras que O'Higgins está en segunda posición, sumó 6 unidades y convirtió 4 tantos.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Yael Falcón Pérez.
Próximos partidos de O'Higgins en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de São Paulo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo C - Fecha 5: vs Millonarios: 19 de mayo - 19:30 horas
- Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario O'Higgins y São Paulo, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas