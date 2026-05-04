Boston River vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Boston River y Millonarios, por la fecha 4 del grupo C de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Centenario.

Así llegan Boston River y Millonarios

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Boston River en partidos de la Copa Sudamericana

Boston River quiere recuperar tras sufrir una derrota contra O'Higgins por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 2 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Sudamericana

Millonarios viene de empatar 0-0 ante São Paulo. En sus últimos 3 encuentros logró 2 victorias y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 3 tantos.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y fue Millonarios quien ganó 1 a 0.

Los dos equipos necesitan urgentemente empezar a sumar para alejarse de la zona roja y recuperar terreno en el torneo. Boston River es el colista del grupo y llega sin conseguir ni un triunfo. Los Azules se ubican en penúltimo lugar y tienen 4 puntos.

Carlos Gariano es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Boston River en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo C - Fecha 5: vs O'Higgins: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 6: vs São Paulo: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Millonarios en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo C - Fecha 5: vs São Paulo: 19 de mayo - 19:30 horas

Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Boston River y Millonarios, según país