Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Inter de Palmira se mide ante Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera el viernes 30 de enero a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de enero de 2026, 2:25 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 30 de enero, Inter de Palmira visita a Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Inter de Palmira

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega con resultado de empate, 0-0, ante U. Magdalena.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega triunfante luego de ver caer a Patriotas FC con un marcador 3-1.

Fútbol

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Fútbol

Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el octavo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
4Quindío311001
8Bogotá FC110100

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Leones FC: 5 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Cartagena: 9 de febrero - 16:05 horas
  • Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Quindío: 4 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 4: vs Atlético FC: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas

Horario Bogotá FC e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Cundinamarca vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

U. Magdalena vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Noticias Destacadas