Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 30 de enero, Inter de Palmira visita a Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Inter de Palmira

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega con resultado de empate, 0-0, ante U. Magdalena.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega triunfante luego de ver caer a Patriotas FC con un marcador 3-1.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el octavo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 3 1 1 0 0 2 2 Envigado 3 1 1 0 0 2 3 Orsomarso 3 1 1 0 0 1 4 Quindío 3 1 1 0 0 1 8 Bogotá FC 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Leones FC: 5 de febrero - 17:30 horas

Fecha 4: vs Real Cartagena: 9 de febrero - 16:05 horas

Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas

Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Quindío: 4 de febrero - 17:30 horas

Fecha 4: vs Atlético FC: 9 de febrero - 15:00 horas

Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas

Horario Bogotá FC e Inter de Palmira, según país