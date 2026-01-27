Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 30 de enero, Inter de Palmira visita a Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Primera B.
Así llegan Bogotá FC y Inter de Palmira
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC llega con resultado de empate, 0-0, ante U. Magdalena.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira llega triunfante luego de ver caer a Patriotas FC con un marcador 3-1.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el octavo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Envigado
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Orsomarso
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|Quindío
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|8
|Bogotá FC
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Leones FC: 5 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 4: vs Real Cartagena: 9 de febrero - 16:05 horas
- Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Quindío: 4 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 4: vs Atlético FC: 9 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 5: vs Envigado: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Barranquilla FC: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas
Horario Bogotá FC e Inter de Palmira, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas