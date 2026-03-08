Bogotá FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El próximo miércoles 11 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Tigres visita a Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Tigres

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC viene de empatar ante Independiente Yumbo por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 3 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Tigres acabó en empate por 1-1 ante Patriotas FC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 19 8 6 1 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 17 8 5 2 1 9 6 Bogotá FC 12 8 3 3 2 1 12 Tigres 7 8 1 4 3 -3

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas

Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas

Horario Bogotá FC y Tigres, según país