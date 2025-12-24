Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Brentford y Bournemouth se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Peter Bankes. El duelo se jugará el sábado 27 de diciembre desde las 10:00 horas.

24 de diciembre de 2025, 11:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brentford y Bournemouth se disputará el próximo sábado 27 de diciembre por la fecha 18 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Bournemouth

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford ganó por 2-0 el juego pasado ante Wolverhampton. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Bournemouth finalizó en empate por 1-1 ante Burnley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Logró convertir 7 goles y le han marcado 9.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford lo ganó por 1 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 23 puntos (7 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
12Brentford2317728-1
15Bournemouth2217575-3

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 12:30 horas

Horario Brentford y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

