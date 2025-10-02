Suscribirse

Brentford vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Brentford y Manchester City, que se jugará el domingo 5 de octubre desde las 10:30 horas en el estadio Griffin Park. Dirige Darren England.

2 de octubre de 2025, 3:31 p. m.
Manchester City y Brentford se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo domingo 5 de octubre desde las 10:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Manchester City

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford venció por 3-1 a Manchester United. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un triunfo 5 a 1 frente a Burnley. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 10 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 2 PP).

Darren England fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1565015
2Arsenal1364119
3Crystal Palace1263305
7Manchester City1063128
13Brentford76213-2

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas

Horario Brentford y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

