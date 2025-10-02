Brentford vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Premier League

Manchester City y Brentford se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo domingo 5 de octubre desde las 10:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Manchester City

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford venció por 3-1 a Manchester United. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un triunfo 5 a 1 frente a Burnley. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 10 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 2 PP).

Darren England fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 7 Manchester City 10 6 3 1 2 8 13 Brentford 7 6 2 1 3 -2

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas

Horario Brentford y Manchester City, según país