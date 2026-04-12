Corinthians vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 15 de abril a las 19:30 horas.

Así llegan Corinthians y Santa Fe

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores

Corinthians derrotó por 2 a 0 a Platense en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

Santa Fe sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Peñarol..

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2016, y firmaron un empate en 1.

Corinthians quiere mantenerse en la cima del Grupo E. Hasta el momento acumula 3 puntos con 2 goles. El Cardenal se encuentra en tercer lugar con 1 unidad y 1 gol convertido.

Próximos partidos de Corinthians en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 3: vs Peñarol: 30 de abril - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Santa Fe en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 3: vs Platense: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Corinthians y Santa Fe, según país