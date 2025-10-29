Fútbol - Inglaterra - Premier League
Crystal Palace recibirá a Brentford por la fecha 10
Te contamos la previa del duelo Crystal Palace vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas. Peter Bankes será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Premier League se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas.
Así llegan Crystal Palace y Brentford
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Arsenal. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Liverpool. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 7.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford resultó vencedor por 1 a 2.
El local está en el décimo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 4 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Peter Bankes.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|22
|9
|7
|1
|1
|13
|2
|Bournemouth
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|3
|Tottenham
|17
|9
|5
|2
|2
|10
|10
|Crystal Palace
|13
|9
|3
|4
|2
|3
|11
|Brentford
|13
|9
|4
|1
|4
|0
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas
- Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas
Horario Crystal Palace y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas