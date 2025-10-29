Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace recibirá a Brentford por la fecha 10

Te contamos la previa del duelo Crystal Palace vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas. Peter Bankes será el árbitro del partido.

29 de octubre de 2025, 12:40 p. m.
El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Premier League se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas.

Así llegan Crystal Palace y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Arsenal. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Liverpool. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 7.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Peter Bankes.

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario Crystal Palace y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

