Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

La previa del choque de Crystal Palace ante Aston Villa, a disputarse en el estadio Selhurst Park el miércoles 7 de enero desde las 14:30 horas. El árbitro será Andrew Madley.

DataFactory

4 de enero de 2026, 11:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Crystal Palace recibirá a Aston Villa, en el marco de la fecha 21 de la Premier League, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 14:30 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Aston Villa

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sacó un empate por en su visita a Newcastle United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de derrotar a Nottingham Forest con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 3 PE - 4 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4820153226
2Aston Villa422013349
3Manchester City4119132426
4Liverpool331910364
11Crystal Palace27197661

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 14:30 horas

Horario Crystal Palace y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Noticias Destacadas