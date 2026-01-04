Crystal Palace vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Crystal Palace recibirá a Aston Villa, en el marco de la fecha 21 de la Premier League, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 14:30 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Aston Villa
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace sacó un empate por en su visita a Newcastle United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa viene de derrotar a Nottingham Forest con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-3.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 3 PE - 4 PP).
Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|3
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|4
|Liverpool
|33
|19
|10
|3
|6
|4
|11
|Crystal Palace
|27
|19
|7
|6
|6
|1
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas
- Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 14:30 horas
Horario Crystal Palace y Aston Villa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas