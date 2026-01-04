Crystal Palace vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Crystal Palace recibirá a Aston Villa, en el marco de la fecha 21 de la Premier League, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 14:30 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Aston Villa

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sacó un empate por en su visita a Newcastle United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de derrotar a Nottingham Forest con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 3 PE - 4 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 4 Liverpool 33 19 10 3 6 4 11 Crystal Palace 27 19 7 6 6 1

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 14:30 horas

Horario Crystal Palace y Aston Villa, según país