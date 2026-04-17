Crystal Palace vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

West Ham United y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo lunes 20 de abril desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y West Ham United

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-1 a Newcastle United. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de un triunfo 4 a 0 frente a Wolverhampton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 8 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 42 puntos (11 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 32 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 16 PP).

Darren England fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 13 Crystal Palace 42 31 11 9 11 -1 17 West Ham United 32 32 8 8 16 -17

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Liverpool: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Bournemouth: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Everton: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Everton: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Brentford: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Arsenal: 10 de mayo - 10:30 horas

Fecha 37: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y West Ham United, según país