Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Cúcuta vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Primera B

En la previa de Cúcuta vs Huila, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 4 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 4 de noviembre, Huila visita a Cúcuta, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Cúcuta y Huila

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta ganó su último duelo ante Inter de Palmira por 1 a 0.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Huila acabó en empate por 2-2 ante Jaguares..

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 0.

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 3: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 3: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Huila, según país

    Encuentra aquí lo último en Semana

    1. Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

    2. Gustavo Petro arremete contra la OEA por guardar silencio sobre ataques de Trump a narcolanchas en el Caribe

    3. El doloroso mensaje del hermano de Luis Andrés Colmenares tras muerte de estudiante de los Andes en Halloween: “¿Otra vez?”

    4. Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

    5. ¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

    LEER MENOS

    Noticias Destacadas

    Copyright © 2025

    Publicaciones Semana S.A

    NIT 860.509.265 -1

    ISSN 2745-2794

    Nuestras marcas:
    Acerca de nosotros:
    Contáctenos:

    Síganos en redes

    Google

    Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.