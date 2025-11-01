Cúcuta vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Primera B

El próximo martes 4 de noviembre, Huila visita a Cúcuta, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Cúcuta y Huila

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta ganó su último duelo ante Inter de Palmira por 1 a 0.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Huila acabó en empate por 2-2 ante Jaguares..

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 0.

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 3: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 3: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar