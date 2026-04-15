Envigado vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 15:30 horas, Patriotas FC visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Envigado y Patriotas FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado ganó su último duelo ante Barranquilla FC por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 9 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de vencer a Real Cartagena en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 7 le han convertido.

El anfitrión está en el quinto puesto con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 5 Envigado 26 14 8 2 4 8 10 Patriotas FC 17 14 4 5 5 -2

Horario Envigado y Patriotas FC, según país