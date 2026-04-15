Envigado vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 15:30 horas, Patriotas FC visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.
Así llegan Envigado y Patriotas FC
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado ganó su último duelo ante Barranquilla FC por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 9 goles en contra y 10 a favor.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC viene de vencer a Real Cartagena en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 7 le han convertido.
El anfitrión está en el quinto puesto con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|35
|14
|11
|2
|1
|15
|2
|U. Magdalena
|29
|14
|9
|2
|3
|10
|3
|Quindío
|28
|14
|8
|4
|2
|9
|5
|Envigado
|26
|14
|8
|2
|4
|8
|10
|Patriotas FC
|17
|14
|4
|5
|5
|-2
Horario Envigado y Patriotas FC, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas