Fútbol - Colombia - Segunda División

Envigado vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

En la previa de Envigado vs Patriotas FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 18 de abril desde las 15:30 horas en el estadio Polideportivo Sur.

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15 de abril de 2026, 10:09 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 15:30 horas, Patriotas FC visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Envigado y Patriotas FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado ganó su último duelo ante Barranquilla FC por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 9 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de vencer a Real Cartagena en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 7 le han convertido.

El anfitrión está en el quinto puesto con 26 puntos (8 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3514112115
2U. Magdalena291492310
3Quindío28148429
5Envigado26148248
10Patriotas FC1714455-2

Horario Envigado y Patriotas FC, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas