Fútbol - Inglaterra - Premier League
Everton se enfrentará a Bournemouth por la fecha 14
Bournemouth y Everton se miden en el Vitality Stadium el martes 2 de diciembre a las 14:30 horas y Michael Salisbury es el elegido para dirigir el partido.
Así llegan Bournemouth y Everton
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth terminó con un empate en frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 9 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Everton finalizó con un empate - ante Newcastle United. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 4 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 4 PP).
El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|3
|Manchester City
|22
|12
|7
|1
|4
|14
|8
|Bournemouth
|19
|12
|5
|4
|3
|-1
|11
|Everton
|18
|12
|5
|3
|4
|0
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas
Horario Bournemouth y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas