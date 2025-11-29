Everton se enfrentará a Bournemouth por la fecha 14

Por la fecha 14 de la Premier League, Everton y Bournemouth se enfrentan el martes 2 de diciembre desde las 14:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Everton

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 9 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Everton finalizó con un empate - ante Newcastle United. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 4 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 8 Bournemouth 19 12 5 4 3 -1 11 Everton 18 12 5 3 4 0

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Bournemouth y Everton, según país