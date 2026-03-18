Everton vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Chelsea y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo sábado 21 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Premier League.
Así llegan Everton y Chelsea
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de caer por 0 a 2 frente a Arsenal. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea perdió ante Newcastle United por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 8 goles y le han encajado 7.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea se llevó la victoria por 2 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 43 puntos (12 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 48 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 9 PE - 8 PP).
Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|54
|30
|15
|9
|6
|13
|6
|Chelsea
|48
|30
|13
|9
|8
|18
|8
|Everton
|43
|30
|12
|7
|11
|-1
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Brentford: 11 de abril - 09:00 horas
- Fecha 33: vs Liverpool: 19 de abril - 08:00 horas
- Fecha 34: vs West Ham United: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Manchester City: 12 de abril - 10:30 horas
- Fecha 33: vs Manchester United: 18 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Brighton and Hove: 26 de abril - 10:30 horas
- Fecha 35: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas