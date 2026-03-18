Everton vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Chelsea y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo sábado 21 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Premier League.

Así llegan Everton y Chelsea

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de caer por 0 a 2 frente a Arsenal. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea perdió ante Newcastle United por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 8 goles y le han encajado 7.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 43 puntos (12 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 48 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 9 PE - 8 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 54 30 15 9 6 13 6 Chelsea 48 30 13 9 8 18 8 Everton 43 30 12 7 11 -1

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Brentford: 11 de abril - 09:00 horas

Fecha 33: vs Liverpool: 19 de abril - 08:00 horas

Fecha 34: vs West Ham United: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Manchester City: 12 de abril - 10:30 horas

Fecha 33: vs Manchester United: 18 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Brighton and Hove: 26 de abril - 10:30 horas

Fecha 35: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Chelsea, según país