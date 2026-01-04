Everton vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:30 horas, Wolverhampton visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.
Así llegan Everton y Wolverhampton
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de empatar ante Brentford por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles marcados y 2 en el arco rival.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 7 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton se quedó con la victoria por 2 a 3.
El anfitrión está en el noveno puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 16 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Kirk.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|3
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|9
|Everton
|28
|19
|8
|4
|7
|0
|20
|Wolverhampton
|6
|20
|1
|3
|16
|-26
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas
- Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas
- Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas
- Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas
Horario Everton y Wolverhampton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas