Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

En la previa de Everton vs Wolverhampton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 7 de enero desde las 14:30 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Thomas Kirk.

DataFactory .

4 de enero de 2026, 11:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:30 horas, Wolverhampton visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan Everton y Wolverhampton

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de empatar ante Brentford por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está en el noveno puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 16 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Kirk.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4820153226
2Aston Villa422013349
3Manchester City4119132426
9Everton28198470
20Wolverhampton6201316-26

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas

Horario Everton y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Noticias Destacadas