Everton vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:30 horas, Wolverhampton visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan Everton y Wolverhampton

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de empatar ante Brentford por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está en el noveno puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 16 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Kirk.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 9 Everton 28 19 8 4 7 0 20 Wolverhampton 6 20 1 3 16 -26

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 11:30 horas

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas

Horario Everton y Wolverhampton, según país