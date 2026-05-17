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Fortaleza FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Colombia

En la previa de Fortaleza FC vs Orsomarso, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 20 de mayo desde las 15:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

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17 de mayo de 2026 a las 11:24 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 15:00 horas, Orsomarso visita a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo C de la Copa Colombia.

Así llegan Fortaleza FC y Orsomarso

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia

Fortaleza FC fue derrotado en el Atanasio Girardot frente a Independiente Medellín por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Copa Colombia

El anterior partido jugado por Orsomarso acabó en empate por 1-1 ante Independiente Medellín. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de marzo, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Colombia 2020, y Orsomarso se quedó con la victoria por 0 a 1.

Horario Fortaleza FC y Orsomarso, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas