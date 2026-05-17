Fortaleza FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Colombia

El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 15:00 horas, Orsomarso visita a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo C de la Copa Colombia.
Así llegan Fortaleza FC y Orsomarso
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia
Fortaleza FC fue derrotado en el Atanasio Girardot frente a Independiente Medellín por 0 a 1 en el marcador.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Copa Colombia
El anterior partido jugado por Orsomarso acabó en empate por 1-1 ante Independiente Medellín. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de marzo, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Colombia 2020, y Orsomarso se quedó con la victoria por 0 a 1.
Horario Fortaleza FC y Orsomarso, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas