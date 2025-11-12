Huila vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Primera B

Huila recibe el próximo sábado 15 de noviembre a Cúcuta por la fecha 5 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Huila y Cúcuta

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila sacó un triunfo frente a Inter de Palmira, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Cúcuta logró empatar 2-2 ante Jaguares. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Cúcuta fue el ganador por 2 a 1.

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar