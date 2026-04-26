Inter de Palmira vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Primera B

El juego entre Inter de Palmira y Quindío se disputará el próximo miércoles 29 de abril por la fecha 2 del grupo A de la Primera B, a partir de las 19:00 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Quindío

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira busca levantarse de su derrota ante Tigres en el Metropolitano de Techo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Quindío derrotó 2-1 a Envigado.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Quindío lo ganó por 1 a 2.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 3: vs Envigado: 4 de mayo - 14:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 3: vs Tigres: 4 de mayo - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Quindío, según país