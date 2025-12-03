Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Inter vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Inter y Como 1907. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

3 de diciembre de 2025, 12:43 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Inter y Como 1907, por la fecha 14 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Como 1907

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter logró un triunfo por 2-0 ante Pisa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 llega con ventaja tras derrotar a Sassuolo con un marcador 2 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 2.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Inter quien ganó 0 a 2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 27 puntos (9 PG - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
4Roma27139048
5Como 1907241366112

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 09:00 horas

Horario Inter y Como 1907, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

