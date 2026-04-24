Espanyol vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Espanyol recibirá a Levante, en el marco de la fecha 32 de la Liga, el próximo lunes 27 de abril a partir de las 14:00 horas, en el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Levante

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de derrotar a Sevilla con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (8 PG - 8 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 82 32 27 1 4 55 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 62 32 19 5 8 20 12 Espanyol 38 32 10 8 14 -12 19 Levante 32 32 8 8 16 -13

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 34: vs Real Madrid: 3 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Sevilla: 9 de mayo - 09:15 horas

Fecha 36: vs Athletic Bilbao: 13 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 34: vs Villarreal: 2 de mayo - 07:00 horas

Fecha 35: vs Osasuna: 8 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Celta: 12 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Levante, según país