Milan vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 26 de abril, Juventus visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Serie A.
Así llegan Milan y Juventus
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan ganó el encuentro previo ante Hellas Verona por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 4 goles a favor.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus llega triunfante luego de ver caer a Bologna con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 0.
El local se ubica en el segundo puesto con 66 puntos (19 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 63 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (18 PG - 9 PE - 6 PP).
Simone Sozza es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|4
|Juventus
|63
|33
|18
|9
|6
|28
|5
|Como 1907
|58
|33
|16
|10
|7
|29
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Sassuolo: 3 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 36: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Hellas Verona: 3 de mayo - 11:00 horas
- Fecha 36: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Juventus, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas