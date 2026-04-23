Milan vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 26 de abril, Juventus visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Serie A.

Así llegan Milan y Juventus

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Hellas Verona por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega triunfante luego de ver caer a Bologna con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el segundo puesto con 66 puntos (19 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 63 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (18 PG - 9 PE - 6 PP).

Simone Sozza es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 4 Juventus 63 33 18 9 6 28 5 Como 1907 58 33 16 10 7 29

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Sassuolo: 3 de mayo - 08:00 horas

Fecha 36: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Hellas Verona: 3 de mayo - 11:00 horas

Fecha 36: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Juventus, según país