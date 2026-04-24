Cagliari vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El próximo lunes 27 de abril, a partir de las 11:30 horas, Atalanta visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Atalanta

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari fue derrotado en el San Siro frente a Inter por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 9 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Atalanta acabó en empate por 1-1 ante Roma. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Atalanta se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 54 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 12 PE - 7 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Sacchi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 7 Atalanta 54 33 14 12 7 16 16 Cagliari 33 33 8 9 16 -14

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Bologna: 3 de mayo - 05:30 horas

Fecha 36: vs Udinese: 9 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Genoa: 2 de mayo - 13:45 horas

Fecha 36: vs Milan: 10 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Atalanta, según país