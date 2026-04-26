Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Primera B

Por la fecha 2 del grupo A de la Primera B, Tigres y Envigado se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 15:30 horas, en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Tigres

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado no pudo ante Quindío en el Centenario de Armenia.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres venció 1-0 a Inter de Palmira en la fecha anterior.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y fue un empate por 0 a 0.

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 3: vs Inter de Palmira: 4 de mayo - 14:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 2: vs Real Cartagena: 2 de mayo - 18:00 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Quindío: 4 de mayo - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Envigado y Tigres, según país