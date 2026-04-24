Bogotá FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Primera B

El duelo entre Bogotá FC y U. Magdalena correspondiente a la fecha 1 del grupo B se disputará en el estadio Metropolitano de Techo desde las 17:00 horas, el lunes 27 de abril.

Así llegan Bogotá FC y U. Magdalena

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC venció 2-1 a Real Santander en su encuentro anterior.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena venció en casa a Atlético FC por 3 a 1.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de enero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ferney Ossa Orozco.

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Barranquilla FC: 8 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 2: vs Barranquilla FC: 4 de mayo - 16:00 horas

Grupo B - Fecha 3: vs Real Cartagena: 8 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y U. Magdalena, según país