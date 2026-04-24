Lazio vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El duelo entre Lazio y Udinese correspondiente a la fecha 34 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 13:45 horas, el lunes 27 de abril.

Así llegan Lazio y Udinese

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio venció 2-0 a Napoli en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

A Udinese no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Parma. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 47 puntos (12 PG - 11 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (12 PG - 7 PE - 14 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Kevin Bonacina.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 9 Lazio 47 33 12 11 10 4 11 Udinese 43 33 12 7 14 -5

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Cremonese: 4 de mayo - 11:30 horas

Fecha 36: vs Inter: 9 de mayo - 11:00 horas

Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Torino: 2 de mayo - 08:00 horas

Fecha 36: vs Cagliari: 9 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Udinese, según país