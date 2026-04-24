Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Lazio y Udinese. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el lunes 27 de abril a las 13:45 horas. Será arbitrado por Kevin Bonacina.

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24 de abril de 2026 a las 2:38 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lazio y Udinese correspondiente a la fecha 34 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 13:45 horas, el lunes 27 de abril.

Así llegan Lazio y Udinese

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio venció 2-0 a Napoli en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

A Udinese no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Parma. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 47 puntos (12 PG - 11 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (12 PG - 7 PE - 14 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Kevin Bonacina.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7833253549
2Milan6633199521
3Napoli6633206715
9Lazio47331211104
11Udinese433312714-5

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 35: vs Cremonese: 4 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 36: vs Inter: 9 de mayo - 11:00 horas
  • Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 35: vs Torino: 2 de mayo - 08:00 horas
  • Fecha 36: vs Cagliari: 9 de mayo - 08:00 horas
  • Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Udinese, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas